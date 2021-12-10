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Что показал телефонный разговор Байдена и Зеленского: важные детали

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  • Владимир Фесенко
  • 10.12.2021, 12:57
  • 4,482
Что показал телефонный разговор Байдена и Зеленского: важные детали

Переговоры были очень обстоятельными.

Обращу внимание, что переговоры между Байденом и Зеленским продолжались полтора часа. Это несколько меньше (на полчаса), чем переговоры Байдена с Путиным. Очевидно, что разговор был очень обстоятельным. Как и ожидалось (в том числе автором этих строк), в ходе разговора обсуждались (судя по первым сообщениям) не только итоги переговоров между Байденом и Путиным, но и ход реформ в Украине, в том числе реализации антикоррупционной политики (учитывая сегодняшние санкции США против двух украинских граждан). 9 декабря, кстати, был международный день борьбы с коррупцией. Так что на даты реагируют не только у нас.

Как этот разговор повлияет на переговоры по Донбассу, будем анализировать после того, как получим дополнительную информацию. Очевидно одно, переговорный процесс активизируется.

На следующей неделе Зеленский встретится в Брюсселе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем. И, похоже, что США будут принимать более активную роль в переговорах по Донбассу. А вот в каком формате, мы увидим несколько позже.

И еще одна показательная деталь.

Явно не случайно именно во время разговора Байдена и Зеленского российские СМИ стали разгонять провокационную новость о том, что украинский военный корабль якобы хочет незаконно прорваться через Керченский пролив.

На самом деле речь идет о поисково-спасательном судне, которое выполняет в Азовском море свою непосредственную работу, а не военные задачи. И это при том, что согласно украино-российскому договору о статусе Азовского моря наше судно ничего не нарушало. Но российская сторона сознательно и провокационно накаляла страсти. Фейки с российской стороны это уже не просто привычное для нас проявление гибридной войны, это теперь и способ подрыва переговорного процесса.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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