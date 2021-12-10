Литва может ввести национальные санкции против «Беларуськалия» 1 10.12.2021, 12:47

5,456

Проект подает министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.

Марюс Скуодис, министр транспорта и коммуникаций Литвы, заявил, что хочет внести в правительство проект, благодаря которому в отношении транзита «Беларуськалия» будут действовать литовские национальные санкции.

«Я представляю правительству проект о введении санкций на национальном уровне, которые будут представлены на рассмотрение всех членов Правительство сегодня. Надеюсь, что вместе с Министерством иностранных дел, которое отвечает за санкционную политику, мы примем оптимальное решение и остановим транспортировку удобрений через Литву», — заявил Скуодис.

Ранее Скуодис говорил о том, что выполненные «Беларуськалием» в ноябре платежи за доставку удобрений через Литву в декабре, в свете санкций США, были «нетипичными».

Вчера Марюс Скуодис и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявили о готовности уйти в отставку из-за перевозки Литовскими железными дорогами санкционной продукции «Беларуськалия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».