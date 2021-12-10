Александр Опейкин рассказал о неожиданных последствиях выдворения Базанова из Чехии 5 10.12.2021, 13:03

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Александр Опейкин

ЕС готовит «черный список» спортивных функционеров из Беларуси?

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности BSSF Александр Опейкин рассказал о последствиях выдворения Владимира Базанова из Чехии.

«Инцидент с Базановым стал таким таким медийным. И на него было обращено большое количество внимания со стороны медиа, со стороны политиков. Даже в Фонд спортивной солидарности пришел такой запрос: направить списки спортивных функционеров, чей въезд в ЕС нежелателен.

И это тоже такой момент головной боли. Потому что, с одной стороны, есть участие в репрессиях, но в то же время есть такое понятие, как попытка сохранить в каком-то виде белорусский спорт, чтобы он как-то дотянул до новой Беларуси, потому что с нулевой базой будет очень сложно все развивать. Сейчас есть задача какую-то базу сохранить для будущего», – сказал Опейкин для YouTube-канала BSSF.

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