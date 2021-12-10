Пропавший с радаров вертолет Robinson нашли разрушенным на Алтае 10.12.2021, 13:07

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Пилот погиб.

Вертолет Robinson R-66, который пропал после вылета из Новокузнецка в Кемеровской области РФ, обнаружен разрушенным вблизи Каракольских озер на Алтае. Пилот погиб.

Новокузнецкая транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с крушением вертолета Robinson R-66 в Таштагольком районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры РФ.

"По предварительным информации, пилот воздушного судна погиб", – говорится в сообщении.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что вертолет направлялся в район Каракольских озер. С ним пропала связь, сработал аварийный маяк.

Вертолет принадлежит ООО "Кустардт". В компании "Интерфаксу" подтвердили инцидент с пропажей воздушного судна.

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