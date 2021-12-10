В Польше нашли того, кто больше всего заработал на доставке мигрантов в Беларусь 4 10.12.2021, 13:12

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Преступные схемы были связаны с белорусскими властями.

Польские журналисты заявили, что нашли дополнительные свидетельства организованных потоков миграции из стран Ближнего Востока через Беларусь в страны Европейского Союза. Как заявляется, их организовывали компании, связанные с белорусскими властями.

Консул и бизнесмен

Издание FRONTSTORY.PL утверждает, что одной из ключевых фигур, зарабатывающих на контрабанде мигрантов, является 60-летний Маджид Аль-Кайси. Бизнесмен, почетный консул Беларуси в Багдаде, является совладельцем или менеджером сети туристических компаний, а также представляет в Минске интересы иракских авиакомпаний.

«Проект, которым он руководит, посвящен перемещению мигрантов на Запад. Его клиенты не ходят в Минск, не делают покупки, не ходят в аквапарк и не охотятся на лосей. Вместо этого те, кого ведут компании Аль-Кайси, платят контрабандистам большие деньги за незаконное пересечение границы. Сегодня туристические услуги — это прикрытие для контрабанды людей», — говорится в расследовании.

Выйти на его следы, как сообщается, помогли документы, найденные в Польше недалеко от границы с Беларусью. В частности, в них упоминается компания «Белир Групп», которая принадлежит Аль-Кайси. Среди прочего она сотрудничает с иракской авиакомпаний Fly Baghdad и сирийской Cham Wings

Среди документов — октябрьское соглашение «Белир Групп»с 32-летним сирийцем Басселем Кассемом Аль-Квейдером об охоте в Беларуси с участием иностранных гостей: недалеко от базы отдыха «Белый Лось» и на охотхозяйстве «Неман». Обе базы принадлежат Гродненской табачной фабрике «Неман».

Охота и музеи?

Документы показывают, что за участие в охотничьей экспедиции каждый участник должен был заплатить «Белир Групп»примерно 430 долларов. Поскольку в документах упоминается не менее 58 человек участников охоты, на счет компании могло поступить около 25 тыс. долларов. Также в приложении к контракту есть прейскурант трофеев. Например, убийство лани обошлось бы в 2300 долларов, оленя — 5000.

По мнению польских журналистов, такая формула оплаты трофеев позволяет выплатить практически любую сумму на счет компании, поскольку возможность проверить, действительно ли туристы на что-то охотились, ограничена.

Из других приложений к контракту удалось узнать, что группа с Ближнего Востока должна была провести 14 ночей с завтраком в гостинице «Беларусь» в Минске (с 18 октября по 1 ноября этого года). Также туристы должны были провести три дня на охоте и посетить Линию Сталина, Музей старобелорусской культуры или Музей Великой Отечественной войны. Были в программе и посещение аквапарка или поход по магазинам.

Но польские журналисты уверяют, что программа тура – выдумка, а его участников доставили прямо к польско-белорусской границе вскоре после прибытия в Минск.

Сколько было человек?

Среди документов, найденных в лесу, есть список пассажиров рейса Cham Wings из Бейрута в Дамаск в октябре. В списке пассажиров — 51 человек с арабскими фамилиями. Еще один документ — это перечень размещения гостей в гостинице Минска. Это те же 51 имя и еще семь.

Документы нашли в те дни, когда указанные в них лица должны были посетить с экскурсоводом Музей старобелорусской культуры или Национальный художественный музей.

Также удалось разыскать одного человека из того списка: 37-летнего Раэда Ясера Сроура, которого задержали в Польше 29 октября.

«Я заплатил посреднику, чтобы он привез меня в Беларусь и перевез в Польшу и далее в Западную Европу», — заявил Раэд.

По его словам, он связался с контрабандистом только через WhatsApp. Контрабандист был курдом, он представился как Абу Джахия. Мужчина его никогда не видел, никогда с ним не встречался.

Как проходил маршрут?

Цена трансфера – 4500 долларов до Минска и еще 2500 долларов для поездки из Минска в Европу, которые следовало оставить в турецком туристическом агентстве.

«Вылетели 20 октября рейсом Cham Wings из Бейрута в Минск. В аэропорту нас ждал организованный контрабандистом араб. Он отвез группу из 20-25 человек, включая женщин и детей, в гостиницу «Минск» или «Беларусь». Мы провели одну ночь в отеле. 21 октября нам приказали спуститься перед отелем. Там ждали две машины с белорусскими водителями. Нас было восемь человек, поездка заняла четыре-пять часов. Мы вышли в лесу. Водители показали, что надо идти вперед. Нас вел Абу Джахия по телефону. Мы подошли к границе, где перерезали сеть. За границей должна была быть машина, но мы не смогли ее найти. Абу Джахия инструктировал нас по телефону, но мы бродили три дня. Наконец мы вышли на большую дорогу», — сказал Раэд.

В итоге группу задержала польская полиция и вернула в Беларусь.

«Мы шли часами. Нас перевели в другую точку. Группой из 40–50 человек мы должны были снова пересечь границу в указанном белорусом месте. Снова попалась пограничная охрана — собаки, лошади, дроны. Всего я пробовал трижды», — рассказал мигрант. В итоге его задержали.

Как отмечают польские журналисты, сумма 7000 долларов, который он заплатил турецкой фирме, примерно равна застреленным оленю и лани.

Куда пошли деньги?

Если каждый из 58 человек, участвовавших в вымышленной охоте, организованной «Белир Групп», заплатил за поездку одинаковую сумму, эквивалентную отстрелу лани и оленя, то та же группа, чьи документы оказались известны, должна была принести участникам 406 000 долларов дохода.

«В эту цену входит оплата визы, комиссия для контрабандиста и гида Абу Джахии, плата за обслуживание в офисе турецкой компании, место в самолете Cham Wings, размещение в отеле Беларусь и транспорт до границы, а также машина на польской стороне. Излишки «Белир Групп» может делить между собой и совхозом «Белый Лось» на основании фиктивного прейскуранта на охоту», — полагают журналисты.

Они заявляют, что хотели обсудить свои выводы с владельцами «Белир Групп», но они не ответили на запросы об интервью.

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