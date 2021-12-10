Путин рассказал о кадровых сотрудниках ЦРУ в правительстве России 9 10.12.2021, 13:14

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Они якобы работали в «окружении Чубайса».

Президент России Владимир Путин заявил, что в середине 1990-х годов в правительстве России работали кадровые сотрудники ЦРУ США, передает РИА «Новости».

«В начале 2000-х я уже вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Их потом в США привлекали к уголовной ответственности за то, что они будучи сотрудниками ЦРУ и работая у нас, нарушали американское законодательство, участвуя в приватизации», — сказал Путин на заседании Совета по правам человека, которое прошло 9 декабря.

В 2013 году Путин говорил, что сотрудники ЦРУ были в окружении Анатолия Чубайса, который в то время работал в правительстве.

РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что сотрудниками ЦРУ были консультанты российского правительства по вопросам приватизации Андрей Шлейфер и Джонатан Хэй.

Они работали в Москве в рамках программы помощи России по переходу к рыночной экономике. В 1997 году в США их обвинили в незаконном обогащении — следствие установило, что помимо консультаций они занимались инвестициями, что запрещено американским законом.

В 2005 года суд приговорил Шлейфера к штрафу в размере 28,5 миллионов долларов. Какое наказание понес Хэй, неизвестно.

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