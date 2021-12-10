Взрастим дуриан в своем коллективе! 9 Ирина Халип

10.12.2021, 13:20

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ИРИНА ХАЛИП

Продуктовые контрсанкции – всего лишь новое мошенничество режима

Недавно моя российская коллега была в командировке на Сахалине. Гостеприимные сахалинцы устроили щедрое застолье и пообещали угостить знаменитыми сахалинскими креветками. Коллега – особа въедливая и дотошная – тут же принялась разглядывать упаковки, из которых доставались деликатесы. На «знаменитых сахалинских креветках» было написано: made in Belarus.

Когда государство – большой мошенник, то и верить его словам не стоит. Но мы почему-то, научившись не верить цифрам Ермошиной и обвинительным заключениям белорусских следователей, продолжаем всерьез воспринимать страшилки вроде ответных санкций против Запада. Будто бы сейчас их введут – и не будет у нас ни польских яблок, ни пармезана с хамоном. Да все будет, как прежде – только дорого и с этикеткой «made in Belarus».

Разве может государство-мошенник отказаться от такого прибыльного бизнеса, как переклеивание ярлыков и подделка фитосанитарных сертификатов? Да ни в жизнь. Россия уже привыкла к «белорусскому» хамону и пармезану. И все все знают, но делают вид, будто так оно и должно быть: тут санкции, там контрсанкции, а ассортимент не слишком-то и меняется. Только цены растут. Так будет и у нас. Переклеенные этикетки просто включат в стоимость.

Поначалу покупатели, конечно, будут ахать: почему так дорого? Потом сами себе же и ответят: ах да, у нас же ответные санкции, и выращенная на отечественных полях папайя не может стоит дешево. Это ведь очень затратное дело – чуждое родной природе выращивать вопреки климату, почвам и здравому смыслу. Те же польские яблоки раньше только в России продавались под видом белорусских, а сейчас и у нас за продукт от отечественного производителя сойдут. Тем более что схема благодаря российским санкциям работает давно, и разве что бумаги для фальшивых сертификатов понадобится больше.

А для того, чтобы хотя бы три процента поверили в возможность произрастания в наших широтах экзотических фруктов, белорусское телевидение будет снимать сюжеты. По ночам в усадьбу Лукашенко будут привозить фуры с солдатами внутренних войск. Солдаты до рассвета обязаны будут закапывать в землю абрикосы и киви, папайю и манго, мандарины и дурианы. Утром подвезут съемочные группы. На сбор урожая выйдут Лукашенко в панамке, Массандра в спортивном костюме, Николай Лукашенко в полной боевой выкладке и Чиж, на денек выпущенный из-под ареста, потому что без него ни один сбор урожая в Дроздах не обходится. Ведра, полные дуриана, будут совать им в руки все те же солдаты, замаскированные под полевых вредителей. Вечером белорусский телезритель сможет посмотреть сюжет о полном импортозамещении и порадоваться.

Есть, впрочем, и вторая составляющая проекта «контрсанкции». Вспомните, как неожиданно в октябре всем белорусским турфирмам, кроме 12 избранных, запретили отправлять приглашения мигрантам. Макей говорил тогда, что это делается для предотвращения нелегальной миграции, и теперь только надежные проверенные компании смогут этим заниматься. Правда, об этих компаниях в туристическом бизнесе вообще никто не слышал. Но трюк в том, чтобы этот широкий поток желающих перейти границу в Европу направить в узенькое русло, на берегах которого могут поместиться только самые надежные и преданные власти люди. Именно им, в том числе членам семьи известного персонажа с тремя процентами голосов в кармане, отошел жирный кусок грязного, но очень прибыльного бизнеса. Точно так же будет и с западными продуктами: государство не зря запугало импортеров известием о введении квот со следующего года. Теперь у импортеров есть время поднапрячься, продать квартиру или почку и собрать кругленькую сумму, чтобы оказаться среди счастливых обладателей квоты. Правда, не всем повезет: похоже, этот бизнес тоже привлек внимание то ли членов семьи, то ли друзей и кумовьев. Значит, будет принят такой же список, как тот, мидовский, для приема мигрантов. Только этот будет минторговский, хотя оба в действительности составляются в Цал Дир Бие. Так что нет никаких контрсанкций, есть просто большое мошенничество.

А вот то, что совмин разрешил повысить цену на спички, - это уже серьезная проблема. Теперь спички наверняка исчезнут из продажи, как это всегда бывает перед подорожанием. Но ничего, справимся: по городам начнут возить передвижную братскую могилу из Гомеля, и белорусы будут прикуривать от ее вечного огня. Все-таки ничего в этом мире не создается зря – вот и эта бессмысленная конструкция на что-нибудь сгодится.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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