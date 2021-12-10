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В волнах не Карибского моря

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 10.12.2021, 13:29
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В волнах не Карибского моря

Куда приплыла Россия?

Замминистра иностранных дел России Рябков сообщил, что наша страна переживает в отношениях с Соединенными Штатами ситуацию, похожую на Карибский кризис.

Это называется раздувать свое значение, предлагать аналогии, к делу не относящиеся. Здесь, скорее, уместны сравнения с совсем другими временами и иными странами.

Власти некой страны, съедаемые комплексом реваншизма - поражения в войне, решили предъявить территориальные претензии соседней стране. Часть территории забрали. Их стали умиротворять. Спустя какое-то время, они подогнали войска в границе и выдвинули новые требования. Их снова пытаются умиротворить.

Этот самый рябковский «Карибский кризис» больше смахивает на Мюнхен. Если продолжить аналогию, то Рябков и его руководство на той стороне и в той роли, которая им вряд ли понравится. Не вспоминайте Кеннеди и Хрущева, проведите рукой по фото с совсем другими портретами. Вот куда вы приплыли. До Карибского моря вам далеко.

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