Акелла промахнулся еще раз 4 Телеграм-канал «Ник и Майк»

10.12.2021, 13:41

8,046

Все, что связано с хунтой, превращается в свалку токсичных отходов.

«Беларуськалий» оплатил транзит «Литовской железной дороге» до конца года авансом. Рассчитывали на то, что бизнес есть бизнес, и удастся проскочить. И «Литовская железная дорога» не против возить, но такие действия, совершенные на фоне крайне пристального внимания к дате 8 декабря 2021 (вступление в силу американских санкций), было несколько опрометчивым и вызвало бурную политическую реакцию. Акелла промахнулся еще раз.

Два министра заявили о готовности подать в отставку, и литовской стороне пришлось искать решение белорусского вопроса. Теперь контракт будут проверять на соответствие интересам национальной безопасности Литвы. И перспективы этой проверки совсем не радужные. С учетом того, что решение разорвать контракт будет принимать именно литовская сторона, кризис в белорусско-литовских отношениях будет только нарастать.

Аналогичным образом немецкая компания «Хенкель» решила, что реклама на «Геббельс-ТВ» обходится слишком дорого для имиджа компании, продукты которой и так неплохо продаются на мировом рынке. И даже возможное выдворение с рынка хунты по примеру «Шкоды» или «ЛиквиМолли», заметят именно в самой Беларуси, но не в компании.

Из этой же серии Базанов-гейт, который из Чехии переместился в Венгрию, которая выдала визу борцу с «психотронным» кофе и заставил оправдываться уже венгерское правительство. Венгрия пытается скинуть «горячую картошку» в штаб-квартиру УЕФА в Швейцарии. Надо сказать, как раз вовремя, поскольку УЕФА достаточно долго закрывает глаза на то, что происходит в белорусском футболе. Теперь белорусский кейс приобретает серьезную политическую окраску.

Именно бесхитростная колхозная наглость хунты, ведет к усилению самоизоляции хунты. «Белорусский» стало синоним слова «токсичный». Поэтому лучше в визах отказывать, контракты расторгать, новые не заключать. Оно и понятно: кто знает, чем это аукнется.

Тем более, что белорусская хунта еще и на весь мир сама расскажет, как и с кем она дружит и обходит санкции. Есть, конечно, и исключения из этого правила. Та же «Яра», которая будет до последнего «следовать букве закона», стыдливо пряча свой собственный этический кодекс. Оценку действиям компании и ее невольных помощников, которые просили не уходить «Яру» из Беларуси, «чтобы иметь рычаг воздействия на «Беларуськалий», скоро дадут сами шахтеры, которых увольняют уже пачками. Рычаг подействовал, но не в ту сторону.

Реанимация кейса Ryanair с показаниями диспетчера Голегова дает четкие основания для того, чтобы даже законченные легалисты смогли назвать это действо актом государственного воздушного пиратства со всеми вытекающими последствиями (здесь подробнее). Кстати, по информации Ника, сделать утечку попросили американцы, которые решили пока таким образом ответить на такой переход красных линий хунтой, который США принципиально не прощают никому.

Самоизоляция от Запада приобрела настолько угрожающий характер, что фактически признавать Крым отправили лукашенковских экспертов, которых не жалко. А вот смотреть на них возле памятника Максиму Богдановичу было действительно жалко. В силу геополитической конъюнктуры цветы возлагали и даже что-то говорили те, кто в силу конъюнктуры политической сейчас вынуждены клеймить позором все белорусское. Говорят, вождь красносрожих сотоварищи потом долго заливали душевные раны.

Вторым фактором признания своего плачевного внешнеполитического состояния является новый «гениальный» план с мигрантами. Отправить восвояси мужчин, а оставить для организации прорыва границы через жалость к женщинам и детям. Если у кого-то еще были сомнения в том, кто тут фашист, то реализация этого замысла ближе к католическому Рождеству, окончательно похоронит организаторов и исполнителей этого действа.

Из черной дыры Беларусь превращается усилиями хунты в свалку токсичных отходов.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».