В Беларуси растут показатели заболеваемости и смертности от коронавируса

В Беларуси растут показатели заболеваемости и смертности от коронавируса1
- 10.12.2021, 13:46
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Об этом говорят даже официальные данные.
За сутки в стране зарегистрированы 1801 новый случай COVID-1. Выздоровели 2072 человека, умерли — 18. Как пишет zerkalo.io, такие данные приводит Минздрав.
Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 671 432 человека с COVID-19. Выздоровели 661 296 пациентов, умерли — 5245.
За минувшие сутки выполнено 25 388 тестов. Всего в стране проведено 10 626 257 тестов.