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В Беларуси растут показатели заболеваемости и смертности от коронавируса

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  • 10.12.2021, 13:46
  • 6,668
В Беларуси растут показатели заболеваемости и смертности от коронавируса

Об этом говорят даже официальные данные.

За сутки в стране зарегистрированы 1801 новый случай COVID-1. Выздоровели 2072 человека, умерли — 18. Как пишет zerkalo.io, такие данные приводит Минздрав.

Всего с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 671 432 человека с COVID-19. Выздоровели 661 296 пациентов, умерли — 5245.

За минувшие сутки выполнено 25 388 тестов. Всего в стране проведено 10 626 257 тестов.

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