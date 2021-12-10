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Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа в США

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  • 10.12.2021, 13:47
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Суд в Лондоне разрешил экстрадицию Ассанжа в США
Джулиан Ассанж

Отменено прежнее решение суда нижестоящей инстанции о невыдаче основателя WikiLeaks.

Высокий суд Лондона отменил решение нижестоящего суда о запрете на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Об этом сообщает «Би-би-си».

В январе этого года суд принял решение, что Ассанж не может быть выдан США из-за опасений по поводу его здоровья.

США обжаловали это решение, теперь суд должен будет рассмотреть запрос Вашингтона повторно.

В США Ассанжа обвиняют в 17 эпизодах шпионажа и раскрытия секретной информации о национальной обороне США из-за публикаций в его проекте WikiLeaks.

С 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне из-за обвинений в сексуальном насилии и домогательствах в Швеции. В 2019 году Эквадор лишил Ассанжа убежища по запросу США, с того момента он содержится в тюрьме в Лондоне. Суд несколько раз отказывался освободить его под залог, но также отказался и передать его Вашингтону из-за угрозы его самоубийства.

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