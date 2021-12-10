Россия установила мировой рекорд по числу авиакатастроф 10.12.2021, 13:59

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иллюстрационное фото

РФ превратилась в страну падающих самолетов.

В течение 2021 года в России произошла 31 авиакатастрофа, что стало мировым рекордом. Об этом говорится в статье «Страна падающих самолетов» на сайте «Военно-промышленного курьера».

«За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа - погибли более 100 человек», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что основными причинами аварий стали отказ техники, ошибки летного состава в технике пилотирования, несоответствие метеоусловий уровню подготовки летных экипажей и падение уровня подготовки командиров, летных экипажей, снижение квалификации всех сфер деятельности авиационных специалистов.

«В 2021 году в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов. Таким образом, Российская Федерация установила мировой рекорд по числу катастроф», - констатирует издание.

Напомним, при крушении самолета Ан-12 под Иркутском в начале ноября погибли граждане Беларуси, России и Украины.

А в октябре в Татарстане разбился самолет L-410 с парашютистами местного аэроклуба. Погибли 16 человек.

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