Как той-терьер из перехода в Ждановичах стал «слоненком» 3 10.12.2021, 14:07

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иллюстрационное фото

Истории белорусов, которые купили как бы породистых питомцев, но что-то пошло не так.

«Брали породистого, а вырос кто-то лохматый», — такими историями могут поделиться десятки (а может, и сотни) белорусов, которые покупали щенков или котят определенных, понравившихся им пород. Причем многие животные стоили довольно дорого. Обман выяснялся через несколько месяцев — когда питомец подрастал. Как правило, хозяева успевали за это время привязаться к новому члену семьи, от него даже не думали избавляться и он оставался любимцем на долгие годы. Zerkalo.io собрало несколько историй таких нелепых ситуаций.

Бобруйская такса — длинноногая и харизматичная

Пару лет назад минчанин Елисей решил сделать подарок сестре на День рождения — та очень хотела щенка. До этого в семье долго жила такса, которую все очень любили, но она умерла от старости. Поэтому вместе с родителями девочке решили подарить именно такую собаку. В Интернете нашли объявление о продаже щенков этой породы по очень хорошей цене. Родословная покупателей не интересовала, да у хозяйки щенков ее и не было, ориентировались на фото мамы и папы собачки.

— Продавали в Бобруйске, мы туда и отправились. Нас встретила очень жизнерадостная женщина, которая показала щенков и их маму (сука действительно была таксой). Мы выбрали первую выбежавшую к нам навстречу девочку и поехали обратно. Сестра была в восторге от подарка, щенка назвали Белли, — вспоминает Елисей.

Время шло, щенок становился все выше и выше, стал длинноногим. Новым хозяевам все стало понятно: папа был явно не благородных кровей. Продавцу они звонить и выяснять отношения не стали, в этом не было смысла: происхождение собаки семья приняла как данность и полюбили ее, она стала полноправным членом семьи

— Наша Белли внешне чудаковатая и странная, зато обладает удивительной харизмой, очень любит каждого из нас, готова защитить от любого, кто представляет малейшую угрозу. Когда мы гуляем с собакой на улице, люди часто спрашивают, что эта за порода. А мы отвечаем: «Бобруйская такса», или таджик, потому что сестра верит, что это помесь таксы и джек-рассела.

Той-терьер из перехода в Ждановичах стал «слоненком»

Минчанка Дарья очень мечтала завести той-терьера, ее супруг решил сделать жене приятное и исполнить это желание. В подземном переходе возле рынка в Ждановичах, где продают всякую живность, мужчина купил щенка. Продавец уверяла, что это самый настоящий той-терьер.

— Собачку назвали Дарчи, он был малюсенький, хорошенький. Но уже через неделю-две я стала подозревать что-то неладное, уж очень быстро он рос. Конечно, сам факт обмана не радовал, но щенок стал таким родным, и мы решили, что куда ж теперь без него.

Сейчас Дарчи уже девять лет, из него вырос «слоненок» весом 10−12 кг, при том, что вес настоящего той-терьера — до 3 кг.

Кот-корниш превратился в лохматую кошку

Больше года назад Юлия купила за 400 рублей котенка-мальчика породы корниш-рекс. Малыша продавали без документов, впрочем, девушке они не были нужны, да и переплачивать за них не хотелось.

— Маленький котенок и правда был похож на корниша. А потом смотрим — какого-то он грязного цвета стал, да и лохматый. Как-то подруга доктор пришла в гости, поиграла с котейкой и сообщила, что ее пора стерилизовать. Так мы узнали, что у нас не кот, а кошечка.

Сейчас котейке Тони чуть больше года. Хозяева считают, что она немного похожа на корниша — чуть кучерявая, но уж слишком пушистая, да и окрас неравномерный. С детьми она не дружит, а ее как раз к рождению ребенка и покупали.

— У заводчиков мы видели ее маму и папу. Видимо, кто-то из предков Тони погулял. Но с полом нас надурили. Хотя, конечно, мы могли заморочиться и найти котенка с документами, поэтому и наша вина есть. Впрочем, мы нашу котю любим любой.

Не чихуахуа, зато умный!

В детстве Александра мечтала о собаке, но родители были против животного в доме. Когда девушка стала жить самостоятельно, она решила исполнить свое желание и начала присматривать себе собачку породы чихуахуа.

— Я сразу решила, что за собаку не нужно отдавать больших денег, все воспитание будет зависеть только от меня. Щенка нашла на «куфаре», продавал его мужчина в Минске. Вообще, у него было их много, по цене от 260 до 400 рублей. В квартиру он меня не пустил — вынес щенков в сумке к подъезду, — вспоминает Саша.

Девушка купила крупного черного щенка, назвала его Биткоин. Несмотря на заявление продавца, что пес здоров и глистов у него нет, Александра на всякий случай отнесла собаку к ветеринару. Врач сказал, что это не чихуахуа, а после УЗИ сообщил, что надо срочно травить ему глистов — их было столько, что пес мог погибнуть.

— Я написала об этом продавцу и он вернул мне 100 рублей, а потом заблокировал мой номер. Хотя щенка возвращать я не собиралась, я его полюбила.

Биткоин рос очень быстро, к 10 месяцам весил 10 кг и превратился в упитанную дворняжку. Но Александра не огорчается, говорит, что пес очень умный и она не сожалеет, что это не чихуахуа.

— Уже через неделю, как Биткоин появился у меня, он мог выполнять команды «сидеть» и «дай лапу». Когда я ухожу, он все время ждет меня на коврике у входа. Я много фотографирую щенка, снимаю на видео и выкладываю в сториз. Пес сделал меня счастливой. Хочу даже сделать себе татуировку в виде отпечатка следа его лапки.

«Продал не шпица и сказал, что таких дур полно»

Еще одна наша соотечественница, Надежда (имя изменено. — Прим.), покупала по объявлению померанского шпица. Заводчик Александр жил в частном доме в Михановичах, недалеко от столицы. Когда девушка приехала выбирать щенка, то увидела, что во дворе бегает много собак разных пород.

— Взяли щенка-мальчика, стоил он 350 долларов, если бы мы оформляли родословную, то надо было платить еще 100 долларов, поэтому решили от документа отказаться. Пса назвали Кузьма, — рассказала историю приобретения «шпица» девушка.

Через пару месяцев владелица заметила, что Кузьма «вырос во что-то непонятное» — шерсть стала не такая, как у шпицев, пес стал намного крупнее. Стало ясно, что с породой их обманули.

— Я начала звонить заводчику, высылала фото подросшего щенка, сперва он говорил, что это линька, а потом отвечать перестал. Тогда я написала заявление в милицию, после Александр мне позвонил и стал оскорблять, сказал, что я ничего не докажу и таких дур, как я, много. Увы, из милиции потом ответили, что факт недоказуем, и проверку прекратили.

— Кузьма вырос, ему уже полтора года, и по габаритам он в два с половиной раза больше, чем шпиц. Мы любим его до безумия, для моей дочери и меня он самый лучший. Какой бы он ни был, он ни в чем не виноват — это люди такие.

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