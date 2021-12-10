«Дворец в Геленджике ваш? Нет, подбросили враги!» 1 Телеграм-канал «Серпом По»

10.12.2021, 14:09

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Путин снова запутался в показаниях.

Руководитель Путин как-то обесчестил своего верного пресс-секретаря сообщением, что тот «несет пургу», а сам?

На встрече с Советом по правам человека, адвокат Резник обронил фразу, что наша страна «стала враждебна всему миру».

Руководитель Путин не согласился и в ответ пустился в рассказ о том, как американская разведка контролировала работу правительства в 90-е – приватизация, ядерный комплекс … «Стол стоял и флаг американский», - поставил он точку, эффектно, как муху, прибив ее к столу ударом кулака. Бац!

Но как же тогда?! Как же тогда разведка американская дала возможность пройти на первое место такому опасному для нее человеку, как руководитель Путин?! Это провал, прокол? А, может, затаенная хитрость враждебного разума Лэнгли?

Не исключено, что от следующего главы страна узнает, что и в текущее благословенное правление Кремль и правительственные окрестности кишели иностранными разведками, творившими жуткие вещи.

« – Дворец в Геленджике ваш?

– Нет! – ответил Владимир Владимирович страшным голосом, – подбросили враги!

– Это бывает, – согласился член комиссии Шендерович.

Ну что же, надо остальные показывать,- добавила, кокетливо прищурившись, прокуратор Альбац».

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