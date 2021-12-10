В Латвии микроавтобус на белорусских номерах врезался в стоящую на обочине фуру 10.12.2021, 14:18

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Водитель и пассажир погибли.

В четверг, 9 декабря, около полудня в Латвии произошло ДТП: микроавтобус с белорусскими номерами врезался в стоящий на дороге грузовой контейнер. Водитель и пассажир бусика погибли, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Degpunkta.

Авария произошла на трассе Р80 Тинужи-Кокнесе, на окраине Огрского района. На обочине дороги по технической причине стоял грузовик DAF с 26-тонным контейнером, загруженным торфом.

Белый микроавтобус с белорусскими номерами влетел в заднюю часть контейнера так сильно, что тот сдвинулся с места. Выставленный за фурой знак аварийной остановки впечатался в нее.

— Мы услышали громкий хлопок, сильный удар. Думали, что лопнула подушка или шина. Через мгновение увидели, что контейнер скользит. Хорошо, что мы не оказались перед ним, иначе бы нас там зажало. Мы стояли метрах в четырех от контейнера, занимались своими делами, пытались прогреть машину. Мы выполнили все требования, которые были необходимы в такой ситуации, — рассказал водитель DAF.

Дальнобойщики предполагают, что водитель микроавтобуса скорее всего заснул за рулем, следов торможения у буса не было.

Из деформированного автобуса водителя и пассажира доставали спасатели, с помощью гидравлических инструментов. Врачи констатировали их гибель.

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