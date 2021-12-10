Объявлены победители журналистского конкурса БАЖ «Вольнае слова» 10.12.2021, 14:16

Церемония прошла в Вильнюсе.

Белорусская ассоциация журналистов объявила сегодня победителей конкурса «Вольнае слова». Церемония прошла в Вильнюсе во время журналистского форума, приуроченного ко Всемирному дню прав человека, сообщает «Наша Нива».

За решеткой сейчас находится более 30 белорусских журналистов.

«Это один из самых сильных конкурсов за все время. Уровень работ был очень высок: по стилю, подаче, информативности, верификации данных, — подчеркнул сегодня председатель жюри Юрась Карманов. — Конкурс проходил в необычных условиях: двое членов жюри из семи находятся за решеткой (Егор Мартинович и Андрей Александров), многие из конкурсантов были избиты белорусскими силовиками».

Результате конкурса, который проводился в пяти номинациях:

Інфармацыйныя жанры

1-е месца

Кацярына Андрэева (Бахвалава), «Белсат»

«Рэпартаж з рукамі за спіною. Як журналістка «Белсату» правяла тры дні на Акрэсціна»

2-е месца

Павел Свярдлоў, «Еўрапейскае радыё для Беларусі»

«Мінск, дождж, мітынг за Лукашэнку».

3-е месца

Юлія Слуцкая, Ала Шарко, Пётр Слуцкі, Прэс-клуб Беларусь

«Марина Золотова: «В эту профессию мы шли именно потому, что не сдаёмся вот так просто» (інтэрв'ю).

Аналітычныя жанры

1-е месца

Станіслаў Івашкевіч, «Белсат»

«Прызнанні інсайдэраў пра фальсіфікацыю выбараў».

2-е месца

Сямён Печанко, «Салідарнасць»

«Почему БелАЭС к моменту пуска стала ядерным чемоданом без ручки».

3-е месца

Віталь Цыганкоў, «Радыё Свабода»

«Рызыкоўная гульня Лукашэнкі з каранавірусам».

Мастацка-публіцыстычныя жанры

1-е месца

Калектыў журналістаў «Белсата»

Цыкл матэрыялаў «Мне яшчэ пашанцавала». Гісторыі катаванняў.

2-е месца

Адар’я Гуштын, Тутбай

Праект «Жены «врагов народа»

«Клянусь, я этого не заслужила». Как уничтожали женщин в лагере для жен изменников родины»

«Отца — расстрелять, мать — в лагерь, детей — в интернат. Как в сталинских лагерях уничтожали» семьи»

«Мамы нет, папы нет, дома нет». История семьи, где под репрессии попал даже трехлетний ребенок»

«Великий вождь, спасите сына». Как в лагере для жен изменников родины оказалась теща Петруся Бровки»

«Сажали за три листочка в деле». Как женщин с грудничками забирали в ГУЛАГ»

3-е месца

Ганна Галёта, «Белсат»

«Дзе мой сцяг?» Гісторыя барацьбы вядомай беларускай апазіцыйнай актывісткі Ніны Багінскай з дзеючай уладай.

3-е месца

Ларыса Малахава, «ИМЕНА»

«Што вы здзелалі с маёй зямлёй?» Как тракторист стал блогером, чтобы изменить жизнь в родной деревне»

Журналісцкае расследаванне

1-е месца

Ксенія Ельяшэвіч, Тутбай

«Месяц после гибели Романа Бондаренко. Что мы выяснили за это время?»

2-е месца

Вольга Ратмірава (Альхіменка), «Белсат»

Цыкл пра медыцыну:

«Як зарабляюць на хваробах беларусаў»

«Як у беларусаў крадуць грошы на лекі?»

«Хто зарабляе на будаўніцтве лякарняў?»

3-е месца

Таццяна Януцэвіч, Таццяна Мельнічук, Бі-Бі-Сі

«Воля одного человека». Как в Беларуси казнят осужденных и что происходит с их семьями»

Дэбют

1-е месца

Таццяна Ашуркевіч, Onliner.by

«У протеста женское лицо. Участницы субботних маршей о сутках, роли девушек в белорусском сопротивлении и моральном экзамене для мужчин»

2-е месца

Вольга Северына, wmeste.by

«Мне некомфортно жить в обществе, где на меня таращатся и дети, и взрослые». Айтишница с инвалидностью — о своих взглядах на проблемы инклюзии»

3-е месца

Юрый Хлапонін, Chrysalis Mag

«Палітвязні 1930-х гадоў. Гісторыі рэпрэсаваных беларускіх мастакоў»

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