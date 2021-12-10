Кареты «скорой помощи» или лимузин для шкловского шизофреника?4
- 10.12.2021, 14:28
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Пир во время чумы.
В 2022 году Министерство финансов планирует взять еще шесть кредитов у России. Отдавать будут, скорее всего, страной. А точнее территорией, пишет телеграм-канал БОР.
На днях стало известно, что диктатор хочет на деньги российского банка пополнить свой роскошный автопарк дорогим автомобилем «Aurus», стоимость которого сегодня составляет около 24 млн российских рублей только в базовой комплектации (400 000 долларов).
Расплачиваться за капризы усатой кокетки придется, как всегда, простым белорусам.