Под Тулой нашли подорванного гранатой подполковника Росгвардии 10.12.2021, 14:31

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Фото: ТАСС

Российский силовик мог покончить с собой.

В Тульской области обнаружили тело подполковника Росгвардии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник агентства заявил, что силовик мог покончить с собой.

«Тело подполковника Росгвардии было обнаружено в Тульской области в селе Анишино, предположительно, он подорвался на гранате. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.

«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Baza пишет, что мужчину искали больше двух недель, а его тело нашли без головы и рук. На месте его смерти также нашли рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.

Телеграм-канал также называет фамилию погибшего — Харламов. По данным Baza, он ушел из дома 18 ноября после конфликта с бывшей супругой.

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