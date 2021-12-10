Под Тулой нашли подорванного гранатой подполковника Росгвардии
- 10.12.2021, 14:31
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Российский силовик мог покончить с собой.
В Тульской области обнаружили тело подполковника Росгвардии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Источник агентства заявил, что силовик мог покончить с собой.
«Тело подполковника Росгвардии было обнаружено в Тульской области в селе Анишино, предположительно, он подорвался на гранате. По данному факту проводится проверка», — сказал собеседник агентства.
«Безусловно, это трагедия. Она не связана с профессиональной деятельностью и носит бытовой характер. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сказали в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
Baza пишет, что мужчину искали больше двух недель, а его тело нашли без головы и рук. На месте его смерти также нашли рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы.
Телеграм-канал также называет фамилию погибшего — Харламов. По данным Baza, он ушел из дома 18 ноября после конфликта с бывшей супругой.