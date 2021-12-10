Какая погода ждет белорусов в выходные? 1 10.12.2021, 14:40

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Прогноз погоды на 11-13 декабря.

11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с территории Украины, пишет pogoda.by.

Ожидается преобладание облачной погоды. Во многих районах страны пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица, ночью и утром слабый гололед. Ветер юго-восточный умеренный, в ночные и утренние часы порывистый. Температура воздуха ночью -2..+4°С, днем +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти.

12-13 декабря республика останется в зоне фронтальных разделов, смещающихся с юга Европы. Сохранится преобладание облачной погоды.

12 декабря на большей части территории республики пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами прогнозируется туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью -3..+4°С, при прояснениях до -5°С; днем -2..+4°С, по юго-востоку Беларуси до +6°С.

13 декабря на большей части территории республики пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах страны ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха в течение суток составит -4..+3°С.

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