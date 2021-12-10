Мнение: Лукашенко стал настолько токсичным, что европейцы находятся в ожидании его экзекуции 10.12.2021, 14:56

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фото: anadolu agency

Германия перешла в стадию активной атаки.

Вчера в Крым, который якобы признан Лукашенко российским, прибыла делегация, названная даже в российских кругах достаточно нецензурно, пишет телеграм-канал Cynic.

Крутились эксперты вокруг памятника автора легендарной "Погони". Странно, что на монумент не надели наручники.

Фактически произошло то, что мы предрекали изначально на фоне ликующих российских провластных экспертов. Лукашенко создает иллюзию признания Крыма, требуя деньги. В качестве подтверждения своего признания он отправляет в Крым тех, кто не годится ни для чего более. Побоялись трогать даже такого ценного кадра, как Воскресенского, поскольку осознали, что Европа больше не пустит в "кулуары" (туалеты) знатного переговорщика. Так как "западный трек" остается единственной надеждой на сохранение власти (в дальнейшем рассмотрим, почему эти надежды тщетны), "крымская воронка" вызвала разочарование абсолютно всех.

Причем российские ресурсы подтверждают информацию, что состав был изменен и уменьшен вдвое по инициативе Минска. Такого позорища, издевательства и откровенного плевка в лицо не ожидал восточный сосед.

Новое правительство Германии будет самым жестким сторонником санкций против режима Лукашенко.

"Совершенно ясно, что диктатор в Беларуси, а иначе его назвать нельзя, не имеет легитимности со стороны собственного населения и попытался посредством беженцев оказать давление", - заявил новый канцлер ФРГОлаф Шольц.

Во-первых, кейс Лукашенко начинают использовать для внутренней политической борьбы: Лукашенко стал настолько токсичным, что европейские избиратели находятся в ожидании экзекуции.

Во-вторых, одна из самых мягких стран Европы (и центр Евросоюза) из "политической спячки" перешла в стадию активной атаки. Одной из приоритетных тем внешней политики сразу была названа Беларусь и ее демократизация - это большое достижение.

РФ зачем-то вскрыла "тесные контакты" с Меркель.

Путин отправил трогательную телеграмму с поздравлениями Меркель. К ней он обратился на ты и выразил признательность за совместную работу.

"И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение"

Дружеское общение с Меркель в статусе пенсионерки продолжится - тут всеми руками "за", но с Шольцем таких контактов не будет - Германии была отдана американская миссия по СП-2.

Любое сотрудничество с режимом Лукашенко является поводом для массовых народных движений. Оппозиция в Европе активно ищет доказательства скрытых контактов политических элит с агрофюрером, чтобы срезать нынешних лидеров-конформистов. Удивительно, как Беларусь стала самым токсичным регионом Евразии, за связь с которым всем выкручивают руки.

В ЕС скандал вокруг Базанова не утихает: и это лишнее подтверждение токсичности режима Лукашенко. В начале острая дискуссия велась в Чехии, а теперь она перекинулась на Венгрию, которая, как выяснилось, и выдала чете Базановых шенгенскую визу. Досталось в этой связи от прессы и главе представительства Венгрии в Беларуси Жолту Чуторe…

Венгерская оппозиция воспользовалась делом Базанова для нападок на правительство Виктора Орбана: вопрос был поднят даже на заседании парламентского комитета по безопасности, а главе МИД Петеру Сийярто пришлось оправдываться. В истории с визой Базанова официальные лица в Будапеште пытаются перенести ответственность на Швейцарию, по просьбе которой глава федерации футбола Беларуси якобы и получил шенгенскую визу. В Берне же пока предпочитают отмалчиваться.

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