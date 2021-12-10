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Более 400 человек зарегистрировались на очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак

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  • 10.12.2021, 15:09
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Более 400 человек зарегистрировались на очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак

С середины ноября это уже 10-ый эвакуационный рейс для мигрантов.

Сегодня, 10 декабря, запланирован очередной эвакуационный рейс из Минска в Эрбиль. На него зарегистрировались 417 пассажиров, из которых 2 ребенка до двух лет, сообщила «Белсату» пресс-служба Национального аэропорта «Минск».

С середины ноября это уже десятый эвакуационный рейс для мигрантов. Такими рейсами Беларусь уже покинули 3 652 человека.

Последний подобный рейс был 7 декабря из Минска в иракский Эрбиль. Тогда на борту тоже было 417 пассажиров. Однако на следующий день запланированный рейс на Эрбиль был отменен без объяснения причин.

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