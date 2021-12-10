Россияне приготовились к обвалу рубля 3 10.12.2021, 15:38

5,576

Они ждут скачка доллара после Нового года.

Ноябрьское падение рубля, подбросившее доллар почти на 10%, до 76 рублей, снова разбудило страхи девальвации у российских граждан, пишет finanz.ru.

По мнению россиян, после новогодних каникул курс американской валюты поднимется до 81,6 рубля, а европейской - до 92,3 рубля, показал опрос, проведенный сервисом superjob.ru.

Ожидаемые значения на 10% выше текущих - 73,54 рубля за доллар и 82,96 рубля за евро, по данным МосБиржи на 13.02 мск пятницы.

Опрос ЦБ РФ, проведенный в ноябре, показал схожую картину: 50% населения ждут дальнейшего ослабления рубля. Это, впрочем, меньше апрельского показателя в 55% и рекордного пессимизма, зафиксированного в ноябре прошлого года, когда рост доллара прогнозировали 61% потребителей.

Пережив 20-процентную девальвацию в прошлом году, рубль не смог отыграть ни копейки у доллара в текущем, несмотря на рост цен на нефть до максимумов за 6 лет и беспрецедентный скачок цен на газ в Европе.

Против рубля играет бюджетное правило, в рамках которого приток валюты от дорогой нефти изымается из оборота рынка и складируен=тся в Фонд национального благосостояния. С начала года Минфин приобрел на бирже 32 млрд долларов, направив на эти цели 2,3 триллиона рублей - почти 10% всех доходов федеральной казны. Проект бюджета на 2022-24 гг предусматривает покупки еще на 112 млрд долларов.

Эксперты в массе не разделяют опасения российских потребителей, привыкших к хроническому падению национальной валюты при любых нефтяных ценах. «Люди обычно преувеличивают происходящее. Есть основания полагать, что история повторится», - говорит аналитик ПСБ Денис Попов, прогнозирующий, что доллар будет стоить 76,5 рубля в конце года. На курс давят геополитические риски, а высокая доля иностранных инвесторов на фондовом рынке обеспечивает его повышенную чувствительность к «страшилкам» военного рода, указывает Попов.

Российский валютный рынок остается заложником геополитики: без этого фактора доллар находился бы в диапазоне 70-73 рубля, оценивает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест».

Политическая напряженность вокруг Украины может сместить курс примерно на 5 рублей вверх, считает Алексей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал». Повторное ослабление рубля возможно, полагает он: его пределы - до 77 рублей за доллар.

Сбербанк CIB ставит на рост рубля в 2022 году, отмечая тот факт, что высокие цены на газ в Европе резко увеличат приток валютной выручки на рынок.

При средней экспортной цене «Газпрома» в 375 долларов за тысячу кубометров экономика получит дополнительно 30 млрд долларов, причем в отличие от нефтяных сверхдоходов, газовые направляются в ФНБ лишь на 30%.

Валюты на рынке будет больше, а значит - рубль станет крепче: курс доллара в следующем году опустится до 67 рублей, а евро - до 72 рублей, прогнозирует Сбербанк CIB.

Самый пессимистичный прогноз по рублю - у Альфа-банка. Наталия Орлова, главный экономист крупнейшей частной кредитной организации России ждет доллар по 80 рублей, отмечая геополитические риски, отток капитала и грядущее ужесточение политики ФРС США.

Рубль оторвался от нефти, и за этим стоит именно геополитический фактор, который вряд ли исчезнет в 2022 году, учитывая развитие политической и экономической ситуации в Белоруссии, аргументирует она.

Кроме того, Федрезерв сворачивает политику выкупа активов и может начать цикл повышения процентных ставок, что уже оказывает давление на валюты EM, констатирует Орлова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».