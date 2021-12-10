После массовых увольнений медработников в Беларуси остается «выжженная земля» 10.12.2021, 15:41

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Обезумевший режим оставляет страну без специалистов в разгар эпидемии COVID-19.

Выжженная земля остается после многочисленных увольнений медработников в Беларуси, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Напомним, что речь идет о тех, кто был активен, высказывал свою гражданскую позицию, протестовал против насилия и оставлял голоса за альтернативных кандидатов. Такие люди, как правило — интересующиеся, развивающиеся, следящие за самообразованием как в своей профессии, так и вне ее. Именно такие люди являются движущей силой развития любого общества. И сейчас из буквально всех отраслей увольняют именно таких.

Особенно преступно это — в медицине. Потому что часто такие люди — это уникальные специалисты, которые выполняют сложные операции, применяют и имплементируют в работу новые и современные методики лечения, внимательны к коллегам и пациентам.

Известно, что многие лечебные учреждения уже потеряли важных и уникальных специалистов. Бадамшин, Айзатулин, Соловей, Очеретний, Харьков, Мартов — небольшой список уже известных нам фамилий, без которых белорусская медицина очень многое потеряла и еще потеряет.

Но белорусское государство разрушает не только настоящее медицины, но и ее будущее. Увольняют даже студентов-совместителей. Сообщают, что в Витебске уволили студента ВГМУ, работавшего в СМП. Официально — по соглашению сторон. По факту он ранее задерживался за участие в демонстрации, указание об увольнении поступило из КГБ.

Совместительская работа для начинающего свой путь медика — это отличная возможность набраться опыта, узнать новое и научиться работе, подготовив себя к выпуску. Обезумевший режим же лишает молодых медиков даже этого.

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