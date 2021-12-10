Стало известно, как прошел первый день Меркель на пенсии 8 10.12.2021, 15:48

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Фото: EPA

Экс-канцлер вышла из дома в 8.20.

Бывшая глава правительства ФРГ Ангела Меркель в первый день на пенсии покинула свою берлинскую квартиру в 08.20 и направилась в свое новое бюро на улице Унтер ден Линден в центре столицы. Об этом сообщает Bild.

По пути в офис она стояла в пробках.

Позже Меркель пошла за покупками в супермаркет Hit Ullrich. Там экс-канцлер была с личным охранником, однако тележку везла сама.

Будучи канцлером, Меркель до поздней ночи находилась в Ведомстве федерального канцлера.

Ранее Меркель заявляла, что в первый день после ухода с должности намерена выспаться.

Напомним, что Бундестаг овациями провел Меркель с поста канцлера ФРГ. Ангела Меркель на формальной церемонии передала дела новому канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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