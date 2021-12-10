Политолог: Председатель КГБ Тертель принес Лукашенко на утверждение план по захвату самолета Ryanair

Политолог: Председатель КГБ Тертель принес Лукашенко на утверждение план по захвату самолета Ryanair7
- 10.12.2021, 15:55
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Стали известны новые эпизоды принудительной посадки воздушного судна в Минске.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью RTVI раскрыл новые эпизоды принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.
По словам политолога, председатель КГБ Иван Тертель в мае принес Лукашенко на утверждение план по захвату самолета Ryanair.
В результате его реализации Беларуси нанесен огромный экономический и имиджевый ущерб, уничтожена авиакомпания, закрыто воздушное пространство.
С какой целью Тертель подготовил такую провокацию предстоит выяснить следствию. Возможно это часть плана большой игры. В текущей ситуации Тертеля следует арестовать и поместить в «американку».