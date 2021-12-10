Из белорусских магазинов пропали куриные субпродукты 10 10.12.2021, 16:17

7,516

Продавцы говорят, что раньше эти товары поставляли в магазины без перебоев.

"Расскажите, почему в последнее время в магазинах нет куриных шей и желудков? Знаю, что многие люди берут их на корм домашним любимцам. Я и сама ем куриные желудки – если их правильно приготовить, потушить в мультиварке с луком и морковкой, получается очень вкусно. В чем причина дефицита?" – интересуется у сайта horki.info жительница Горок.

И правда, куриных шей, "пупков" да и сердечек с печенью в ближайшем к дому магазине уже не купишь. В минувший четверг журналисты объехали восемь торговых точек в разных частях города и нигде этих товаров не обнаружили. Продавцы в один голос говорят, что поставок этих продуктов давно нет, хотя раньше их исправно подвозила витебская птицефабрика "Ганна".

Обнаружить куриные желудки удалось лишь в "Евроопте", но у них явно другой производитель – упакованы в мешочки с синей эмблемой, а не в привычные желтые лотки.

– Примерно месяц назад перестали возить. Люди постоянно спрашивают. А мы не знаем, почему так происходит. Раньше эти товары поставляли без перебоев, – рассказывают продавцы.

В фирменном магазине Витебской бройлерной птицефабрики "Ганна ответили, что шеи, желудки и сердечки у них бывают, но надо приходить за ними в день привоза. Этот товар всегда быстро раскупают.

– Да, покупатели интересуются, некоторые берут сразу по несколько лотков. Но в последнее время эта продукция бывает не всякий раз, как приходит машина, – пояснила продавец.

Откуда взялся этот дефицит, журналисты расспросили Игоря Терешкова, начальника отдела продаж витебской птицефабрики по Могилеву и Могилевской области. Он пояснил, что спрос на шеи, желудки, печень, сердце очень большой, поэтому эти категории товара поставляются в основном в фирменные магазины. Раньше люди этими продуктами интересовались меньше, поэтому хватало и на другие торговые точки.

Выяснилось, что кроме повышенного спроса на некоторый дефицит указанных товаров повлияло и то, что в последние полторы недели были малые убои. А буквально на днях их не было совсем. Убой возобновился лишь с выходных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».