«Качаю ему сердце и чувствую: сил не хватает» 3 10.12.2021, 16:28

3,850

Украинские медсестры - о том, как в Египте спасли белоруса.

В египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх минчанин Сергей пошел нырять в маске у отеля, но из воды уже не вышел — на понтон вытащили его бездыханное тело. Белоруса спасли украинские медсестры Антонина Задорожная и Наталья Розанова, которые работают в отделении интенсивной терапии Национального института рака. Крики о помощи прервали солнечные ванны героинь. Они откликнулись на зов знакомых и пулей ринулись к толпе, собравшейся у уже посиневшего тела Сергея. Девушки не растерялись и начали оказывать ему помощь. Помогали долго, отчего местный спасатель потерял надежду и скомандовал: «Финиш». «Какой финиш? По протоколу 40 минут откачивать надо», — ответила Розанова, и уже на 20-й минуте мужчину вернули с того света.

Наталья: «К 15-й минуте уже не чувствовала свои губы»

«Онлайнер» связался с Натальей Розановой и поговорил о том, что произошло в тот день и какие эмоции она испытывала, а также узнали, где все это время обитал спасатель.

— Тот день я запомню на всю жизнь. Мы отдыхали в Египте большой компанией с друзьями и детьми. Все купались в море, но мы с Антониной решили выйти на пляж и разместились на лежаках недалеко от понтона. Мы не видели, как Сергея вытащили из воды. Знакомый закричал «Наташа! Наташа!», и мы рванули в его сторону. Как только увидела Сергея, подумала, что труп: он был уже синий. Спрашиваю, сколько времени прошло с тех пор, как его достали: это играло важную роль, ведь через пять минут наступает кислородное голодание, и мозг постепенно умирает. Очевидцы сказали, что одна-две минуты, и мы тут же упали на колени. Я делала искусственное дыхание, а Тоня «откачивала» воду изо рта. Для качественной реанимации и чтобы переворачивать его на бок, нужны были сильные мужские руки, и кто-то позвал серфингиста, его Мухамед звали. Мы показали ему, как и куда нажимать, и реанимировали Сергея уже втроем.

Видно было, что Мухамед боялся сильно давить на грудь, так как слышал хруст костей. «Не бойся, ломай, при хорошей реанимации кости всегда ломаются», — сказала я ему. В итоге так и вышло, пару ребер мы повредили, но иначе сердце бы не достали.

Почему помогали именно мы, когда на пляже полно спасателей и наблюдателей? Потому что не было на понтоне никакого спасателя, он где-то сидел, отдыхал. Я думаю, если бы он и был, все равно не спас бы. Вокруг нас уже собралась толпа, я уже не чувствовала свои губы, просила зевак снять футболки, чтобы накрыть лицо Сергея, так как оно все в слюнях с кровью было. Прибегает спасатель и кричит «Финиш, финиш!», типа умер Сергей уже. Я поворачиваюсь в толпу, спрашиваю, сколько мы уже реанимируем. Сказали, что 15 минут. И я отвечаю этому спасателю: «Какой финиш? 40 минут по регламенту качать надо». По-моему, у него финиш был изначально.

Мы долго работали, а эффекта нет и нет… У меня в голове постоянно крутилось: ну как же так, как же так, ну не может быть такого. Это здоровый человек, который пошел купаться и, считайте, не вернулся.

«Египтяне быстро все замяли, у них все шито-крыто»

Даже после того как спасатель сказал, что реанимировать мужчину больше нет смысла, девушки продолжали оказывать белорусу помощь. На 20-й минуте медсестрам все-таки удалось запустить его сердце, появился пульс, началось слабое дыхание. Спустя несколько дней, проведенных в больнице, Сергей разыскал девушек и поблагодарил их.

— Через 20 минут у него появился пульс, пропала эта «синюшность», появилось слабое дыхание. Мы перевернули его на бок, и прибежали медики с кислородной маской. Но это еще не конец. Забрала его скорая в реанимацию — откачают его там? Не умрет ли он по дороге? Что с мозгом? Да, мы, медики, постоянно видим на работе что-то подобное, но с утопленником я столкнулась впервые. Египетские врачи потом сказали, что из-за того, что его быстро вытащили из воды и оказали помощь, мозг остался цел. Сергей отделался несколькими переломами.

В отеле обменялись контактами с Ольгой, его женой — на случай, если начнутся проблемы. Египтяне же очень быстро замяли это дело. Когда приехала полиция, нас даже не опросили: сколько минут откачивали, что делал спасатель в это время, где были медсестры пляжа, ведь там был медпункт, — все шито-крыто. 18 ноября мы улетели в Киев, а 20-го Ольга написала мне, что Сергей хочет поговорить. Тогда я первый раз услышала его голос в полном здравии. До сих пор, как вспоминаю этот момент… Вот говорю об этом, и мурашки по коже идут. Он тогда стал нас благодарить, говорил, что второй день рождения у него.

Не в нашем случае было бояться: это наша работа, мы делали свое дело.

Антонина: «Отдыхать мы уже не могли»

— Я вообще первый раз за границей отдыхала — и тут такое, — начинает Антонина. — Отпуск запомнился на всю жизнь. Момента, когда он утонул, мы не видели, но те, кто его вытаскивал, рассказали, что он взялся за поручни понтона и упал. Видимо, в его маску попало много воды, отчего он захлебнулся. Никакого инфаркта или инсульта у него не было — скорее всего, утопление.

Как и говорила Наташа, она делала искусственное дыхание рот в рот, а мы с Мухамедом переворачивали и помогали ему избавиться от воды. Но там выходила не только вода, была и кровь, и сопли — зрелище не для слабонервных. Через 20 минут, когда появился пульс, прибежали медики, надели на него маску и пустили кислород, затем увезли.

Отдыхать мы уже не могли: тревога, стресс. Только к вечеру успокоились, а о состоянии Сергея узнавали от жены. Уже в родном институте нас поздравил директор, вручил грамоты и цветы, приехало телевидение. Недавно мы звонили и поздравляли Сергея с днем рождения, ему на днях исполнился 51 год. Сейчас он нормально себя чувствует, работает, радуется жизни, детям и внукам.

7 декабря украинские журналисты выпустили отдельный сюжет на телеканале ТСH о спасении белоруса в Египте. «До конца своих дней, которые мне суждено прожить, я буду им благодарен», — говорит он своим спасительницам.

Елена Русинович, мастер-тренер по первой помощи для населения, рассказала о том, как взять себя в руки в экстренной ситуации, что никакого «финиша» при оказании первой помощи быть не может и почему толпа мешает нам действовать.

— Мы будем говорить о первой помощи, про которую необходимо знать обычным гражданам, а не только медикам или спасателям. Как только человека достали из воды, проверяем дыхание. Для этого необходимо запрокинуть голову пострадавшего, очистить рот, если там что-то есть, приподнять подбородок и наклониться максимально близко ко рту и носу. Пытаемся услышать дыхание, почувствовать поток воздуха на щеке или увидеть поднятие груди. На все это тратим не больше 10 секунд и, если человек не дышит, начинаем реанимировать.

Сразу делаем пять вдохов методом рот в рот, потом два на каждые 30 нажиманий на грудь. Если дыхание рот в рот делать не готовы, просто давим на грудь (100—120 раз в минуту). Грудь взрослого человека должна прогибаться на 5 сантиметров. Надавливать необходимо по центру. Важно быстро приступить к реанимации, поскольку время играет против нас: 5—7 минут без дыхания — и в организме начинаются необратимые последствия, страдает головной мозг.

Перестать реанимировать можно в четырех случаях: если человек задышал, если приехала скорая, если вас сменили другие люди или если уже нет сил продолжать (когда нет возможности вызвать скорую). Некоторые люди теряются из-за того, что не уверены в своих навыках и знаниях, ведь мы не применяем их каждый день, а последний раз тренировались на уроках ОБЖ. Толпа и куча людей возле пострадавшего не говорит о том, что помощь оказывается или хотя бы вызваны медики. Поэтому следует дать себе установку: кто, если не я? Нужно стать лидером. Знаешь, как помочь, — начинай работать, попутно поручая конкретным людям задачи: вызвать скорую, позвать спасателей и так далее.

Я рекомендую раз в год-два проходить курсы первой помощи, чтобы оттачивать свои навыки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».