Врач одной из больниц Минска: Не верьте ни единому слову официальной статистики 5 10.12.2021, 17:00

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У медиков сдают нервы.

Телеграм-каналу «БОР» пришло письмо от врача одной из больниц города Минска.

«Не верьте ни единому слову официальной статистики. Со вчерашнего вечера только в нашей больнице скончалось 12 человек. Я так больше не могу. Сдают нервы. Каждый день я вижу как COVID-19 косит людей, невзирая на возраст и социальный статус.

Сегодня у меня на руках умерла 17-ти летняя девочка. В историях болезни нас заставляют писать сердечную недостаточность и пневмонию, чтобы скрыть реальную смертность от коронавируса.

Мы работаем на износ, сутками не выходим из красной зоны. Половина врачей инфицированы. Люди, берегите себя, прошу как врач и как мать! Не ходите в места скопления людей, носите маски, прививайтесь. Волна COVID-19 с октября только началась и с тем, как о нас заботится «государство» она уже становится национальной катастрофой».

Редакция канала поддерживает каждое слово, сказанное этой храброй женщиной. Врачам Беларуси огромное спасибо за то, что спасаете наши жизни. А от себя добавим: самоизоляция — это способ сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Никакие зарплаты и никакая работа не стоят человеческой жизни.

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