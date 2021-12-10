Глава МИД Польши: Будем требовать закрытия «Северного потока-2» 1 10.12.2021, 17:27

Министры иностранных дел Германии и Польши провели встречу.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проводит ряд зарубежных визитов. Она уже побывала в Париже и Брюсселе, а 10 декабря прибыла в Варшаву, передает «Польское радио».

После встречи с Анналеной Бербок министр иностранных дел РП Збигнев Рау заявил, что Польша будет требовать закрытия газопровода Nord Stream 2 («Северный поток – 2»). Рау напомнил, что предыдущие правительства Германии сотрудничали с Россией в строительстве газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2. Это была катастрофическая политика, которая способствовала усилению угрозы миру в Европе.

Министр иностранных дел Польши добавил, что с 2004 года Польша постоянно указывала на вредность проекта Nord Stream для польско-германских отношений, для безопасности Европы и Украины.

В коалиционном соглашении партии вошедшие в новое правительство Германии заявили, что будут стремиться превратить Европейский союз в федеративное государство. Министр иностранных дел РП заявил, что Польша не заинтересована в федерализации Европы: «Наш континент не готов в федерализации. Тем не менее, даже если этот вопрос с польской точки зрения выглядит не совсем реалистичным, он должен стать предметом дискуссии о будущем Европы».

Збигнев Рау подчеркнул, что Польша полна решимости возобновить стратегический диалог с Германией.

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