Из Минска в Эрбиль вылетел очередной самолет с мигрантами 10.12.2021, 17:28

иллюстрационное фото kurdistan24.net

Беларусь покинули уже более 3,5 тысяч человек.

Самолет авиакомпании Iraqi Airways в пятницу, 10 декабря, вылетел из Национального аэропорта Минск в Эрбиль. На очередной вывозной рейс из Минска зарегистрировались 417 пассажиров — 415 взрослых и двое детей до двух лет, пишет zerkalo.io.

Boeing 747−400 авиакомпании Iraqi Airways вылетел из Минска в Эрбиль в 14.15 в пятницу, 10 декабря.

Это очередной вывозной рейс. На него зарегистрировались 417 пассажиров, в том числе двое детей до двух лет, сообщает пресс-служба Национального аэропорта. Таким образом Беларусь покинули уже свыше 3,5 тыс. мигрантов.

По состоянию на 8 декабря, в товарно-логистическом центре «Бремино-Брузги» на белорусско-польской границе остается около 1000 мигрантов.

Ранее представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что на территории Беларуси находятся около 7 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась 8 ноября. Тогда в Сети появились видео, как большая колонна мигрантов пришла на нейтральную территорию рядом с пунктом пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. По информации Госпогранкомитета, их число превысило две тысячи человек.

Не дойдя 300 метров до погранперехода, мигранты свернули в лес и разбили там лагерь. Неделю они прожили в лесу на белорусско-польской границе, а 15 ноября оставили стихийный лагерь и собрались в пункте пропуска «Брузги». По разным оценкам, здесь находились около 3,5 тыс. человек.

16 ноября мигранты попытались прорваться через белорусско-польскую границу. Они кидали в польских силовиков камни.

Позже белорусские власти разместили мигрантов в логистическом центре возле погранперехода «Брузги». Часть из них уже вернулась на родину. Остальные остаются в логистическом центре.

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