На борту «Белавиа» пассажиру стало плохо
- 10.12.2021, 17:46
Самолет пришлось посадить.
Неприятная ситуация произошла ранним утром в салоне авиакомпании «Белавиа». Как сообщили «Онлайнеру» в пресс-службе компании, при наборе высоты самолета, летевшего из Алматы в Минск, пассажиру стало плохо.
На борту самолета среди других пассажиров находился врач, который и оказал первую помощь нуждающемуся. После этого экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Алматы и передать пассажира сотрудникам медицинской службы.
В итоге задержка прибытия в Национальный аэропорт Минск составила около двух часов. По информации «Белавиа», пассажир чувствует себя удовлетворительно и его здоровью ничего не угрожает.