На борту «Белавиа» пассажиру стало плохо 10.12.2021, 17:46

иллюстационное фото charter97.org

Самолет пришлось посадить.

Неприятная ситуация произошла ранним утром в салоне авиакомпании «Белавиа». Как сообщили «Онлайнеру» в пресс-службе компании, при наборе высоты самолета, летевшего из Алматы в Минск, пассажиру стало плохо.

На борту самолета среди других пассажиров находился врач, который и оказал первую помощь нуждающемуся. После этого экипажем было принято решение вернуться в аэропорт Алматы и передать пассажира сотрудникам медицинской службы.

В итоге задержка прибытия в Национальный аэропорт Минск составила около двух часов. По информации «Белавиа», пассажир чувствует себя удовлетворительно и его здоровью ничего не угрожает.

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