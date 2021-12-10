Министр иностранных дел Литвы подал в отставку

Министр иностранных дел Литвы подал в отставку18
- 10.12.2021, 18:36
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Габриэлюс Ландсбергис решил подать в отставку из-за продолжающегося транзита белорусских грузов.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал заявление об отставке. Об этом сообщает Delfi.
Глава литовского МИД заявил, что решил подать в отставку из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. В частности, это связано с переправкой через страну продукции компании «Беларуськалий», против которой США ранее ввели санкции.