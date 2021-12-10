Министр иностранных дел Литвы подал в отставку 18 10.12.2021, 18:36

8,090

Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис решил подать в отставку из-за продолжающегося транзита белорусских грузов.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис написал заявление об отставке. Об этом сообщает Delfi.

Глава литовского МИД заявил, что решил подать в отставку из-за продолжающегося транзита белорусских грузов. В частности, это связано с переправкой через страну продукции компании «Беларуськалий», против которой США ранее ввели санкции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».