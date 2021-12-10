В Польше задержали водителя-белоруса с сирийцем в багажнике 9 10.12.2021, 18:43

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Белорусу грозит до 8 лет лишения свободы за содействие нелегальной миграции.

9 декабря польские полицейские остановили в Белостоке автомобиль Volvo, который превысил скорость: ехал со скоростью 93 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч. За рулем автомобиля находился 28-летний гражданин Беларуси.

Полицейские попросили водителя открыть багажник и обнаружили там мигранта из Сирии, который незаконно пересек границу.

Сирийца передали пограничникам, а белоруса задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за содействие нелегальной миграции, сообщает полиция Белостока.

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