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В Польше задержали водителя-белоруса с сирийцем в багажнике

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  • 10.12.2021, 18:43
  • 6,420
В Польше задержали водителя-белоруса с сирийцем в багажнике

Белорусу грозит до 8 лет лишения свободы за содействие нелегальной миграции.

9 декабря польские полицейские остановили в Белостоке автомобиль Volvo, который превысил скорость: ехал со скоростью 93 км/ч вместо разрешенных 70 км/ч. За рулем автомобиля находился 28-летний гражданин Беларуси.

Полицейские попросили водителя открыть багажник и обнаружили там мигранта из Сирии, который незаконно пересек границу.

Сирийца передали пограничникам, а белоруса задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы за содействие нелегальной миграции, сообщает полиция Белостока.

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