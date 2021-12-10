Сокуров – Путину: Беларусь находится на довольствии России

Сокуров – Путину: Беларусь находится на довольствии России5
- 10.12.2021, 18:55
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Кинорежиссер указал на то, что РФ проводит внешнюю политику, которая «кажется очень дорогой для такой небогатой страны».
Режиссер Александр Сокуров, выступая на встрече по видеосвязи из Петербурга, затронул сразу несколько тем. Среди прочего он указал на то, что Россия проводит «очень сложную» внешнюю политику, которая «кажется очень дорогой для такой небогатой страны». «Все же у нас на довольствии в нашем полку и Беларусь, Южная Осетия, Абхазия. Насколько я понимаю, надо помогать Сирии, надо помогать большим дотационным южным регионам», — сказал режиссер.