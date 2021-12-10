В Германии одобрили обязательную вакцинацию для ряда профессий 10.12.2021, 20:00

Бундестаг и бундесрат приняли поправки к закону о защите от инфекции.

В Германии впервые одобрена обязательная вакцинация для представителей ряда профессиональных групп. В пятницу, 10 декабря, депутаты бундестага от правящей коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов, а также от оппозиционного блока консервативных партий ХДС/ХСС одобрили поправки к закону об эпидемиологической защите, затем их поддержали члены бундесрата на чрезвычайном заседании, передает DW.

Законопроект включает в себя необходимость прививок от COVID-19 для персонала больниц и домов престарелых. Кроме того, поправки расширяют полномочия земельных властей при принятии мер борьбы с коронавирусом, в частности позволяют федеральным землям закрывать клубы, дискотеки и рестораны, а также отменять спортивные и развлекательные мероприятия.

Вакцинация ветеринаров, стоматологов и аптекарей

Чтобы ускорить процесс вакцинации, законопроект предусматривает временное разрешение делать прививки у ветеринаров, стоматологов и аптекарей. Для стабилизации рынка труда предусматривается продление до конца марта 2022 года мер, связанных с введением укороченной рабочей недели.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах во время дебатов в бундестаге подчеркнул, что главная цель при этом - защита населения во время текущего кризиса. По его словам, сейчас необходимо сбить волну заражений дельта-вариантом коронавируса и одновременно предотвратить волну заболеваний, которую способна вызвать новая мутация - омикрон, и при этом обеспечить безопасные рождественские праздники. Лаутербах не исключил, что властям придется принимать новые меры.

Одновременно глава Минздрава ФРГ выступил в защиту обязательной вакцинации медиков и персонала домов престарелых, которая должна начаться в марте 2022 года. "В конце второго года пандемии ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в заведениях, где живут те, кто доверил нам свою защиту, умирают люди из-за того, что там работают непривитые", - отметил Карл Лаутербах и призвал демократические партии принять данные меры.

Необходима подпись президента ФРГ

Против обязательной вакцинации выступил глава фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге Тино Хрупалла, заявивший, что решение о прививке каждый должен принимать лично. В свою очередь эксперт ХДС/ХСС по вопросам здравоохранения Эрвин Рюддель призвал сделать обязательной вакцинацию сотрудников школ и детских садов.

Тем самым бундестаг и бундесрат одобрили договоренности, которые были достигнуты на прошлой неделе в ходе заседания федеральных и земельных властей, посвященного борьбе с пандемией. Для окончательного принятия поправок необходима подпись федерального президента.

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