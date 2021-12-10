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«Кибер-партизаны» отправили работников «Могилевтрансмаш» в забастовку

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  • 10.12.2021, 20:22
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«Кибер-партизаны» отправили работников «Могилевтрансмаш» в забастовку

Сервера и базы данных больше недоступны сотрудникам.

«Кибер-партизаны» сообщили об успешной атаке на компьютерную сеть филиала ОАО «МАЗ» «Завод «Могилевтрансмаш».

В сообщении утверждается, что зашифрована внутренняя сеть предприятия, а файлы, сервера и базы данных больше недоступны сотрудникам.

«Бухгалтерия, руководство, инженеры уходят в принудительную забастовку. На компьютерах и серверах размещены обои в память убитого Андрея Зельцера. Все базы данных выкачаны и будут проанализированы на наличие нарушений», — заявили хакеры.

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