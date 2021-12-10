Что дорожало быстрее всего в ноябре 10.12.2021, 21:17

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Новая статистика по инфляции.

В ноябре она составила 0,5%, в годовом выражении чуть замедлилась — 10,3%. Как и месяцем ранее, быстрее всего дорожала еда (плюс 0,7%), передает onliner.by.

Вот как выглядит полная раскладка.

По данным Белстата, больше всего подорожали капуста (на 12,79%), свекла (9,9%), гречка (6,4%), огурцы (5,69%) и селедка (4,49%). Из укрупненных групп самый заметный рост цен у овощей — на 3,8%.

А цены на фрукты, наоборот, откатились назад. В тройке продуктов, которые больше всего подешевели в ноябре, цитрусовые (на 12,46%), бананы (6,81%) и яблоки (3,69%).

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