Китай изменил погоду ради празднования 100-летия Коммунистической партии 1 10.12.2021, 21:45

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Китайское правительство использовало технологию засева облаков.

Китай искусственно изменил погоду ради празднования 100-летия Коммунистической партии в июле 2020 года. Об этом говорится в исследовании Университета Цинхуа, сообщает Euronews.

Китайское правительство использовало технологию засева облаков, при которой в облака вводят специальные реагенты. Такой метод позволяет управлять количеством осадков, а также подавлять град или туман. С помощью засева облаков китайские власти добились чистого голубого неба во время церемонии на площади Тяньаньмэнь.

Обычно в июле в Пекине стоит теплая погода (от 22 до 31 градуса Цельсия), но часто бывает облачно. Засев облаков — это обычная процедура очистки неба в Китае, правительство потратило на нее миллиарды евро за последние 13 лет начиная с Олимпийских игр 2008 года. Однако в июне 2020 года процесс был более масштабным и занял два часа. Согласно исследованию, в небе распылили йодид серебра, чтобы стимулировать выпадение осадков.

При этом такую технологию не всегда используют для обеспечения чистого неба. Засев облаков может смягчить последствия глобального потепления, напрямую охладив планету. Этот процесс не влияет на концентрацию CO2 в атмосфере. Геохимик и корреспондент Forbes Джеймс Конка считает, что необходимо проводить эту процедуру в течение сотен лет, пока климатическая система не сбалансируется.

Также искусственное выпадение осадков может быть полезным для борьбы с засухой. Однако при этой процедуре необходимо использовать химикаты, некоторые из которых могут быть вредными для окружающей среды, в том числе для растений. Если не регулировать процесс должным образом, он может иметь серьезные последствия: например, засушливые регионы могут столкнуться с наводнением.

Крупномасштабные проекты по управлению дождем в Китае могут значительно нарушать погодные условия в других частях страны. Бывший заместитель директора Китайской метеорологической администрации Сюй Сяофэн утверждает, что осознает риски при проведении такой процедуры. Жители соседних регионов действительно пострадали не только от сильного дождя, но и от шума. Граждане заявляют, что 30 июня они видели много ракет в небе. Один мужчина даже нашел обломки ракеты рядом со своим домом.

Ранее в ноябре председатель КНР Си Цзиньпин в своем письменном обращении к странам-участницам климатической конференции в шотландском Глазго пообещал, что Китай будет уделять первостепенное внимание сохранению окружающей среды. Глава государства подчеркнул, что страна ускорит энергетический переход и будет наращивать долю возобновляемых источников энергии. Сейчас Китай является одним из главных загрязнителей окружающей среды и лидирует по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу.

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