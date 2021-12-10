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Литва пробует вернуть «Беларуськалию» аванс за транзит продукции

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  • 10.12.2021, 21:48
  • 3,244
Литва пробует вернуть «Беларуськалию» аванс за транзит продукции

Вильнюс уже пробовал вернуть деньги при посредничестве Swedbank.

Литовская железная дорога ищет способы вернуть «Беларуськалию» аванс за транзит калийных удобрений в январе и феврале 2022 года, пишет Delfi.

По словам руководителя железной дороги Мантанаса Дубаускаса, компания уже пробовала вернуть деньги при посредничестве Swedbank 7 декабря, до вступления в силу санкций США, однако деньги вернул на счет Литовской железной дороги российский банк ВТБ, обслуживающий «Беларуськалий».

Чиновник не озвучил сумму, о которой идет речь, однако по примерным оценкам она может составить до 10 миллионов евро за два месяца.

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