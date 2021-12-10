«Крумкачы» намерены продлить контракт с политзаключенным Ивулиным 10.12.2021, 22:02

Александр Ивулин

Футболист и журналист находится в тюрьме с 4 июня.

«Крумкачы» сообщили о том, что намерены продлить контракт с Александром Ивулиным, передает «Трибуна».

«К вопросам продления и заключения новых контрактов клуб и игроки вернутся после отпуска. В числе прочих клуб намерен продлить контракт с Александром Ивулиным. Сейчас изучаются возможные варианты заключения такого соглашения», – сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 4 июня Александр Ивулин был осужден на 30 суток ареста. Позже ему было предъявлено обвинение по 342-й статье УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас дело передано в прокуратуру.

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