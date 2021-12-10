Путиномика Телеграм-канал «СерпомПо»

10.12.2021, 22:06

Призрак социализма вернулся в Россию.

ЦБ выпустил аналитическую записку с говорящим названием "Регулирование цен: когда нужно остановиться?"

И тут же поделился своими "открытиями" в экономической теории:

"В целом государственное регулирование цен на отдельных рынках, как правило, позволяет стабилизировать динамику цен, но только на краткосрочном горизонте. В средне- и долгосрочной перспективе прямое вмешательство государства в процесс ценообразования создает дисбалансы и может повлечь за собой существенные негативные последствия. Эти последствия проявляются главным образом в сокращении инвестиций в производство и выпуск товаров, цены на которые регулируются, то есть в торможении роста регулируемых секторов экономики. Одновременно усиливаются риски возникновения дефицита и роста объемов теневой торговли и увеличиваются издержки государства по борьбе с ней".

"В свою очередь косвенные механизмы регулирования цен (например, через экспортные пошлины) требуют постоянной тонкой настройки для баланса между краткосрочными проинфляционными рисками и средне- и долгосрочными рисками снижения или замедления роста инвестиций и производства, в том числе из-за уступки части экспортных рынков иностранным конкурентам, которые оказываются в выигрыше".

И наконец, предложение ЦБ по поводу что делать правительству:

"С социальной точки зрения адресная материальная помощь наименее обеспеченным слоям населения выступает более предпочтительной и эффективной альтернативой регулированию потребительских цен".

Все правильно рассуждают аналитики. Конечно - это же очевидно. Всем кроме правительства. Но...

Вы не находите удивительным, что после 30 лет рыночной экономики в стране госорганы задаются дилеммой: "Регулирование цен: за и против" и изучают международный опыт в этой сфере... Мы возвращаемся назад в социализм? Иммунитета от него мы так и не выработали? Бодро топаем на те же грабли?

За год высокой инфляции так и не придумали способа решить эту проблему? А ведь инфляцию снизить просто — в 3 шага:

(1) отмена контрсанкций (почему, интересно, ЦБ забыл о таком способе - самом простом и быстром - как смягчение импортных ограничений?),

(2) повышение экспортных пошлин на продовольствие.

(3) адресная соцпомощь (предложение ЦБ) - например, продуктовые карточки.

Но первое и третье не дает сделать глупая и бессмысленная, но явно чрезмерная гордость. А второе — не хотят почему-то чиновники снижать прибыли экспортирующих компаний.

Вот и занимаются всякими очевидными глупостями вроде прямого регулирования цен. Много шума, демонстрация активности перед президентом, а толку — ноль. Вот уже год.

Призрак социализма вернулся в Россию.

Это - путиномика.

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