Зеленский: Украина является лидером демократических преобразований в регионе 10.12.2021, 22:27

Владимир Зеленский

По его словам, независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский в своем видеообращении назвал борьбу с коррупцией, защиту прав человека и противодействия авторитаризму ключевыми для Европы и мира.

"Украина, как никто другой, готова преодолевать их", – сказал он.

По словам президента, независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев.

"30 лет назад наш народ демократическим способом принял решение создать собственное и независимое государство, когда 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум о независимости Украины", – заявил Зеленский.

Он также сказал, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе, а права человека являются основой успешной и прогрессивной страны.

"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – добавил Зеленский.

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