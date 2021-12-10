Зеленский: Украина является лидером демократических преобразований в регионе
- 10.12.2021, 22:27
По его словам, независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря принял участие в виртуальном саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Зеленский в своем видеообращении назвал борьбу с коррупцией, защиту прав человека и противодействия авторитаризму ключевыми для Европы и мира.
"Украина, как никто другой, готова преодолевать их", – сказал он.
По словам президента, независимость, свобода и демократия являются частью ДНК украинцев.
"30 лет назад наш народ демократическим способом принял решение создать собственное и независимое государство, когда 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум о независимости Украины", – заявил Зеленский.
Он также сказал, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе, а права человека являются основой успешной и прогрессивной страны.
"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – добавил Зеленский.