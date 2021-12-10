«Омикрон» уже в Беларуси? 10.12.2021, 22:38

Один из зараженных «омикроном» в Израиле приехал из Беларуси.

На 10 декабря в Израиле зарегистрировано 35 подтвержденных случаев нового штамма коронавируса. Большая часть заболевших недавно вернулась в Израиль из-за границы — Южной Африки, Англии, США, Франции, ОАЭ и Беларуси, сообщает IsraelInfo.

Еще 52 случая пока не подтвердились — они диагностированы при помощи ПЦР, всего — 87 человек. 41 из них переносят инфекцию в бессимптомной форме, у 31 симптомы присутствуют, по 15 остальным случаям информация о наличии симптомов еще не поступила в Минздрав Израиля.

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