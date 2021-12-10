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Украинцы назвали главные источники новостей

  • 10.12.2021, 23:02
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Украинцы назвали главные источники новостей

Телевидение теряет позиции.

Осенью 2021 года основным источником информации об актуальных новостях для большинства населения остаются украинские центральные телеканалы. Но популярность этого источника значительно снизились по сравнению с 2020 годом - с 67% до 57%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Как отмечают социологи, с 59% до 64% выросла доля тех, кто получает новости из диджитал-каналов (новостные интернет-сайты и/или социальные сети). С 40% до 47% стало больше тех, кто говорит о новостных интернет-сайтах, с 36.5% до 41% - тех, кто говорит о социальных сетях.

Кроме того, 20% украинцев узнают новостей из разговоров с другими людьми, 11,5% из местных каналов, 3% - местных газет, 3% - из радиопрограмм, 2% - из общеукраинских газет.

Российские телеканалы смотрят около 3% украинцев.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 26 октября до 17 ноября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. В рамках исследования было проведено 2000 интервью с респондентами, проживающими в 152 населенных пунктах. Статистическая погрешность для выборки не превышает 3,3%.

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