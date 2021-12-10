Польша опубликовала аудио, на которой диспетчеру подсказывают ответы для экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 1 10.12.2021, 23:15

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Варшава огласила результаты своего расследования.

Официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын опубликовал в Facebook аудиозапись с фрагментом переговоров белорусского диспетчера и пилота самолета Ryanair, на котором летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега.

Согласно записи, диспетчер сообщает пилоту, что, по информации спецслужб, на борту самолета заложена бомба, которая может взорваться при подлете к Вильнюсу, и предлагает приземлиться в Минске. Пилот уточняет, от кого поступила рекомендация о месте приземления и каков код сообщения — зеленый, желтый или красный.

На записи слышно, что ответы на эти вопросы диспетчеру подсказывает неизвестный мужчина. Он просит сказать, что приземление в Минске — это "наша рекомендация" и что код сообщения красный. Диспетчер повторяет все это пилоту Ryanair.

Накануне прокуратура Польши, которая расследовала экстренную посадку самолета с Протасевичем в Минске, заявила, что угрозы взрыва на борту не было, а информация о бомбе была уловкой белорусских спецслужб, чтобы заставить самолет приземлиться в Минске. Ведомство также заявило, что действиями диспетчера руководил сотрудник КГБ Беларуси.

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