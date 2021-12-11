«Решать не России»: Столтенберг отверг ультиматум Путина

«Решать не России»: Столтенберг отверг ультиматум Путина8
- 11.12.2021, 8:04
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Отношения НАТО с Киевом будут опеределять 30 союзников по Альянсу и сама Украина.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не поддерживает предложение президента РФ Владимира Путина о получении гарантий того, что Украина не будет вступать в Альянс.
Об этом сообщает NDTV.
«Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина — и никто другой», — заявил Столтенберг.
Он отметил, что не хочет восстановления системы, в которой крупные государства «имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие».
10 декабря в МИД РФ заявили, что сближение Украины с НАТО создает угрозу масштабного конфликта в Европе. Ведомство потребовало отменить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.
7 декабря состоялись видеопереговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным. Глава Белого дома выразил обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил у границ Украины и «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».
Глава Кремля в ответ на предупреждения Байдена об угрожающих передвижениях российских войск вблизи украинских границ заявил, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России», и обвинил НАТО в «наращивании военного потенциала у рубежей РФ».