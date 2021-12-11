Начальство БЖД взбунтовалось против режима и не стало увольнять сотрудников 9 11.12.2021, 8:16

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Руководители Брестского отделения отказались выполнять безумный приказ.

За отказ увольнять работников по политическим мотивам на Брестском отделении БЖД сняли с должности первого заместителя и ещё троих заместителей начальника отделения дороги.

Об этом сообщает телеграм-канал (Белорусского объединения рабочих БОР:

— Руководство некоторых госучреждений адекватно понимает, что, если они начнут повально увольнять людей, работать будет буквально не с кем, а потому старается всячески защитить своих сотрудников.

Хунта со своей стороны продолжает стрельбу по коленям: ведь такими темпами страна остановится просто потому, что все будут уволены. Ведь они прекрасно знают, что лояльных не осталось.

Напомним, что на предприятиях Беларуси продолжаются массовые увольнения по заранее составленным «наверху» спискам.

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