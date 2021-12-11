Эмбарго наизнанку: поедет ли хамон из России в Беларусь? 2 11.12.2021, 8:19

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Эксперты рассказали о новых каналах для санкционных товаров.

Со следующего года Беларусь в ответ на пятый пакет санкций Евросоюза прекратит импорт ряда продуктов из стран ЕС, США, Канады и некоторых других государств. По данным правительства Беларуси, за 10 месяцев текущего года страна импортировала из указанных стран продукты питания на сумму более 560 млн долларов. Основная часть данного импорта с 2022 года будет под запретом. Как это скажется на России и на российско-белорусских торговых связях, выясняла DW.

Новые каналы для санкционных товаров

После введения Россией контрсанкций в 2014 году поставки значительной доли продуктов питания с Запада были остановлены, однако, как известно, нашлись обходные пути. Наиболее популярным каналом сбыта европейских продуктов стала Беларусь, из которой запрещенные товары ввозились в Россию под видом белорусских. Теперь это окно возможностей закрывается, однако это не значит, что россияне не увидят внутри страны пресловутого хамона, креветок и мидий.

"Остаются варианты реэкспорта через Кыргызстан, Казахстан и Армению. Особенно это касается Казахстана, который достаточно мягко подходит к вопросам импорта и занимает такую же позицию, как Беларусь: "везите все сюда и перепродавайте в Россию, а я заработаю на этом копеечку", - рассказал DW генеральный директор консантинговой компании Retail4you Сергей Лищук. - Уже несколько лет запрещенные товары из Латинской Америки и США так попадают в Россию. Из Европы логистически, конечно, была удобнее Беларусь".

Опыт России - скоро в Беларуси?

В связи с изменением логистики после переориентации на другие страны, по его мнению, себестоимость товаров увеличится, однако, как говорит эксперт, импортеры "возьмут это на себя". Гендиректор брокерской таможенной компании "Кастомс Рус", член Совета ТПП РФ по таможенной политике Андрей Кириенков полагает, что конечные потребители все же тоже увидят рост цен. А вот дефицита "санкционки" эксперт не ждет, подчеркивая, что ее объем и так был невелик, а "кто ищет, тот всегда найдет".

Двойной реэкспорт

Возможности двойного реэкспорта эксперты исключают. В отличие от России, где могли появиться "белорусские креветки", в Беларуси "турецкий хамон" появиться не сможет. "Если в Беларуси что-то сказано на правительственном уровне, то это будет выполнено, потому что за невыполнением последуют посадки. Все понимают - баловаться с этим нельзя", - считает Лищук.

Как изменятся торговые отношения с Россией

Россия, по мнению аналитиков, едва ли воспользуется шансом заместить выбывающие с белорусского рынка объемы импортировавшейся с Запада продукции. В структуре экспорта России в Беларусь доля продовольственных товаров составляла всего 8,8% (данные Федеральной таможенной службы РФ за 2020 год), в то время как поставки белорусского продовольствия превышают треть от всего экспорта Белоруссии в Россию. По отдельным позициям поставки России в соседнюю страну вовсе ничтожны: мясо - 0,4% от всего экспорта, рыба - 0,4%, молочные продукты - 0,3%, овощи - 0,1% от всего экспорта.

"Россия и раньше хотела туда больше поставлять, но у Беларуси имеются собственные значительные производственные мощности, и самообеспеченность по тому же мясу в два раза выше, чем в России. Если в Беларуси на одного жителя приходится 120-130 кг мяса на одного жителя, то в России - 70 кг. Да и цены на белорусском рынке ниже. Молочных продуктов там тоже намного больше, чем потребляется внутри страны", - говорит Сергей Лищук.

Тем не менее, эксперты не исключают того, что российские недобросовестные производители могут попытаться извлечь пользу из новой реальности, предложив белорусским потребителям санкционные товары собственного производства. "В России научились за период санкций подделывать санкционные продукты. Такие производители будут заинтересованы продавать их не под своими лейблами, а под европейскими. По этой причине в Беларуси имеется предложение ужесточить требования по санкциям и наложить запрет не на производителей конкретных стран, а непосредственно на бренды", - отмечает Петровский.

Он также обращает внимание на то, что список подпавших под санкции стран у России и Беларуси не идентичен, в частности, в Беларуси под запретом швейцарские товары, в России же они разрешены. Поэтому, как говорит Петровский, в Беларусь теоретически могут начать поступать из России и настоящие швейцарские сыры.

Что касается белорусского экспорта в Россию, по мнению экспертов, после 1 января он не претерпит существенных изменений - едва ли снизится и вряд ли вырастет. "Сама Россия этого, скорее всего, не захочет. Я много работаю с белорусскими производителями. И часто слышу от них упреки в протекционизме со стороны России. Факт заключается в том, что Россия закупает в Беларуси меньше продукции, чем могла бы в условиях свободных экономических отношений", - отмечает Лищук.

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