Британские медики назвали прививку, которая на 75% эффективна против «Омикрона» 1 11.12.2021, 8:25

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Анализ специалистов из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании основан на состоянии почти 600 пациентов.

Повторные уколы вакцины от коронавируса демонстрируют эффективность от 70 до 75 процентов против штамма Омикрон.

Об этом сообщает Independent.

Исследователи ожидают, что защита от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти после третьей дозы будет выше. Таков прогноз ученых из Агентства безопасности здравоохранения Великобритании.

По данным Агентства, Омикрон передается более эффективно, чем Дельта, и ожидается, что к следующей неделе он станет доминирующим вариантом, и к этому моменту на него будет приходиться более 50 процентов всех инфекций.

Новый анализ показывает, что вакцины AstraZeneca и Pfizer обеспечивают гораздо более низкий уровень защиты от инфекции, вызванной Омикроном, по сравнению с Дельтой. Однако люди, получившие укол вакциной от Pfizer после двух доз любой вакцины, были защищены на 70 — 75 процентов.

Анализ был основан на 581 человеке, инфицированном Омикроном. Такой результат исследователи назвали предварительным и предостерегли от чрезмерной интерпретации данных. Официальные лица полагают, что к концу месяца в Великобритании будет превышено более миллиона случаев заражения Омикроном.