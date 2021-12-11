Шествие путинской «империи» захлебнулось 6 Телеграм-канал «Сито Сократа»

11.12.2021, 8:30

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Тактикам не место в высшей лиге мировой политики.

Все не так, как бы хотелось российскому руководству, потому что тактикам не место в высшей лиге мировой политики. Попытки самовнушения и надувательства публики относительно успешности и убедительности позиций РФ после саммита Байдена и Путина разбились о суровую реальность, в итоге из всех углов проливается скрежет зубовный путинской команды. Американская администрация подтвердила жесткую реакцию на вероятное российское вторжение в Украину, и на Москву могут обрушиться невиданные последствия. Это не только обнуление «Северного потока-2» и тотальная финансовая изоляция России, но и военное сдерживание.

По горячим следам президент Байден провел консультации с членам «Бухарестской девятки» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Эстония, Латвия и Литва), и указал на важность коллективного единства перед лицом российских угрожающих маневров на украинских границах. «В9» была создана в 2014 году для консолидации восточного фланга НАТО с цель противодействия вызовам гибридных войн, терроризма, массовой миграции, распространения оружия массового поражения. В чем-то данное объединение стало реакцией на российскую оккупацию Крыма и развязывание Кремлем кровопролитной войны на Донбассе. Важно указать, что члены «В9» поддерживают евроатлантические устремления Украины, ведь данный фактор на конец положит конец российским попыткам воссоздать «железный занавес» и вернуть в свою орбиту государства новой Европы.

Не обделил Байден своим вниманием и собственно украинскую сторону. Состоялся полуторачасовой разговор двух глав государств по результатам которого стало очевидно, что план Путина организовать второй «мюнхенский сговор» вокруг Украины провалился. Ведь Киев получил всю необходимую информацию о намерениях РФ. Глава Белого дома заявил: «Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или дискуссий по Украине без Украины». Это значит, что только украинский народ решит сам свое геополитическое будущее, при этом США окажут всю необходимую помощь, чтобы Украина имела возможность дать любой отпор в любое время. Российская политика эскалации напряженности и дестабилизации Украины изнутри не пройдут ни при каких раскладах. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки одновременно опровергла слухи, распространяемые российской клеветнической пропагандой, заявив: «США не давят на Украину, чтобы Киев уступил часть оккупированных территорий Донбасса пророссийским силам».

На фоне этого российская верхушка весь день находилась в состоянии гнева, и метала гром и молнии. Начальник Генштаба ВС РФ и один из самых видных путинских ястребов Валерий Герасимов стал угрожать Украине рисками силового решения, а на счет военной деятельности в приграничной зоне отнекивался отсылкой, что подобные очевидные агрессивные передвижения не требуют уведомления. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков стал его дипломатически прикрывать: «Каждый этот сигнал понимает по-своему, воспринимает, я надеюсь, правильно. Здесь нет никакой угрозы». Что-то подобное о «провале» переговоров с Западом лопотала и «лицо» МИД Захарова, дезавуируя крах попыток навязать США российский прожект перекраивания Европы.

Парадоксально, но лучше всех выдвиженца ГРУ Герасимова подставили враги из ФСБ. Они соорудили пропагандистский инцидент с украинским кораблем управления «Донбасс» и раздули до фантастических масштабов, ссылаясь на исходящую от него угрозу. При этом корабль находился исключительно в украинских территориальных водах. Это как понимать: Россия без объяснений может стянуть почти 200 тысяч военных на украинскую границу, считая своим внутренним делом, а маневры украинского корабля на своей территории это «наглая провокационная вылазка». Просто чудеса словоблудия, запутавшихся в своих же расставленных силках плохеньких тактиков.

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